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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı!

        Bolu'da orman yangınına müdahale ediliyor

        Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:04
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        Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı!
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, ihbar alınır alınmaz yangını söndürmek için Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, söndürme uçağı, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 köy sakini olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişiyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

        Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

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