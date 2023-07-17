Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın yapıp, bir askeri yaralayan eski askere 62,5 yıl hapis Tokat'ın Çerçi köyünde uzaklaştırma kararı aldıran eşinin evine baskın yapan, burada nöbet tutan jandarmayla çatışmaya giren eski uzman çavuş Ömer Solmaz'a farklı suçlardan toplam 62,5 yıl hapis cezası verildi

Tokat'ta koruma kararı bulunan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (28) saldırmak için köydeki evine giden ve burada nöbet tutan jandarmalarla silahlı çatışmaya giren eski uzman çavuş Ömer Solmaz'a (32) toplam 62,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 7 Aralık 2021 tarihinde Çerçi köyünde meydana geldi. 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos'ta eşi Hacer Solmaz'a şiddet uyguladı. Yargıya taşınan olayda, Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM Mahkeme, 7 Ekim 2021'de Ömer Solmaz'ı adli kontrolle serbest bıraktı. Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık 2021'de ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak ortadan kaybolan eski uzman çavuş Solmaz'ın kullandığı babasına ait araç, şehir merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Bu gelişme üzerine jandarma, Çerçi köyünde yaşayan Hacer Solmaz ve daha sonra koruma kararı verilen ağabeyi Adem Gencay için güvenlik önlemi alarak köyde nöbet tutmaya başladı.

Evin çevresinde görevli jandarmalar, 7 Aralık 2021 günü saat 04.30 sıralarında çevredeki köpeklerin havlaması üzerine bölgede araştırma yaptı. Bu sırada, Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a saldırmak için köydeki eve gidip, nöbet tutan jandarmalarla çatışan Ömer Solmaz, jandarma astsubay Ferhat Koyun'u yaraladı. Ömer Solmaz yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.