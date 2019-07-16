Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesi Merkez Mahallesi'nde, geçtiğimiz perşembe günü dere kenarına inen boz ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boz ayı bir süre suda kaldıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan ayının görüntüleri büyük ilgi gördü.

VATANDAŞ HAREKETSİZ HALDE BULDU

DHA'daki habere göre önceki gün, aynı ayının dere kenarında görüntülendiği yerde hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekipler, 5 yaşında olduğu tespit edilen boz ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi. Boz ayının öldürülmesi hayvan severlerin tepkisine neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.