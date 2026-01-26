Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:58 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:46
        Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        OLUMSUZ HAVA KOŞULLARIYLA NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        #Çanakkale
