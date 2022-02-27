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Haberler Enerji Son dakika: BP'de sıcak gelişme! Yüzde 20'lik hissesinden çıkıyor
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BP, Rus şirketindeki yüzde 20'lik hissesinden çıkıyor

Son dakika haberine göre British Petrol (BP), Rus petrol devi Rosneft'teki yüzde 20'lik hissesinden çıkıyor

Son dakika: BP'de sıcak gelişme! Yüzde 20'lik hissesinden çıkıyor
BP'de sıcak gelişme! Yüzde 20'lik hissesinden çıkıyor
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British Petrol (BP) Yönetim Kurulu Başkanı Helge Lund, şirketin Rusya'da 30 yılı aşkın bir süredir "parlak Rus meslektaşları" ile faaliyet gösterdiğini, ancak işgalin temel bir değişikliği temsil ettiğini kaydetti.

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın haberine göre Lund açıklamasında, "Ukrayna'ya yönelik saldırı, bölge genelinde trajik sonuçları olan bir saldırganlık eylemidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, British Petrol'ün (BP), Rus petrol devi Rosneft'teki yüzde 20'lik hissesinden çıkacağı da belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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