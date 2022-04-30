Silahı kurcalarken kendini ve arkadaşını vurdu

Bu yollara dikkat! Bayram trafiği başladı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

AA'da yer alan habere göre özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde görülen yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

TRAFİK, JANDARMA VE KARA YOLLARI EKİPLERİ GÖREVDE

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor. Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

KARA YOLLARINDA SON DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bugünden itibaren 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere,) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

BAKIM VE ONARIM YAPILAN YOLLAR

Datça-Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerinde üst yapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10-11-12-13 Mayıs ile 16-17-18-19-20 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.