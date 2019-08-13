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HaberlerGündemSon dakika... Buna yürek nasıl dayansın! İki kardeş birden! - Haberler

Buna yürek nasıl dayansın! İki kardeş birden!

DHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15),doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti

denizde boğulma

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki sahilde, dün öğle saatlerinde, serinlemek için denize giren Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15),bir süre sonra gözden kayboldu.

Sahilde bulunan ve gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek, 2 kardeşi bulup, kıyıya çıkardı.

İKİ KARDEŞ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

DHA'daki habere göre ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Balcı kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı'nın cenazeleri, bugün ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.

 

 

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