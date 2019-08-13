Trabzon'un Sürmene ilçesindeki sahilde, dün öğle saatlerinde, serinlemek için denize giren Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15),bir süre sonra gözden kayboldu.
Sahilde bulunan ve gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek, 2 kardeşi bulup, kıyıya çıkardı.
İKİ KARDEŞ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
DHA'daki habere göre ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Balcı kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı'nın cenazeleri, bugün ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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