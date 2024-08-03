Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'te, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi

AFAD'dan alınan bilgiye göre; sarsıntının 4,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı