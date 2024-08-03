Son dakika haberi Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'te, 4,69 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerinden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
Giriş: 03.08.2024 - 05:45 Güncelleme: 03.08.2024 - 05:48
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'te, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi
AFAD'dan alınan bilgiye göre; sarsıntının 4,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
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