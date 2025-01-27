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        Haberler Gündem Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem! | SON DAKİKA HABERLER, Bursa deprem son dakika

        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, saat: 13.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:05
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        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre depremin, 9.74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarkıntı, çevre illerde de hissedildi.

        BOZBEY: HASARLA İLGİLİ BİR BİLGİ ALMADIK

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şu ana kadar bize hasarla ilgili bir bilgi ulaşmadı. İnşallah böyle bir haber de almayız. Bursa'da aktif fay hatları olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dirençli bir kent oluşturma çabamız var. Bölgesel anlamda, Bursa'nın tamamına yakınını uzun vadeli dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olaraksa zeminde sıvılaşma olan bölgelere yoğunlaşıyoruz" dedi.

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