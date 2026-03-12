Bursa’nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YOL KENARINDA İLERLEYEN BİSİKLETLİYE ÇARPTI

DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. G.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan’a çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİR VATANDAŞ KALP MASAJI YAPTI

Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan’a kalp masajı yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fidan, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.