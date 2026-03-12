Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa’da otomobilin çarptığı bisikletli adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa’da otomobilin çarptığı bisikletli adam hayatını kaybetti

        Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli Ahmet Fidan ağır yaralandı. Olay yerinde bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Fidan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        YOL KENARINDA İLERLEYEN BİSİKLETLİYE ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. G.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan’a çarptı.

        AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        BİR VATANDAŞ KALP MASAJI YAPTI

        Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan’a kalp masajı yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fidan, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı