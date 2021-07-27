Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde 0:00 / 0:00

AA

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.

Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.