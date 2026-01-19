Habertürk
        Çakmak fabrikasında yangın!

        Çakmak fabrikasında yangın!

        İstanbul Tuzla'da bulunan 3 katlı çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:02
        Çakmak fabrikasında yangın!
        Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 10.15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: DHA

        Oturdukları dairede başlarından vurulmuş cesetleri bulundu

        Çorum'da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.    

