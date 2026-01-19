Çakmak fabrikasında yangın!

Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

İHA'nın haberine göre olay, saat 10.15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

