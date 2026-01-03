Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çaldıkları motosikletle polisten kaçan şüpheliler otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çaldıkları motosikletle polisten kaçan şüpheliler otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        Avcılar'da çaldıkları motosiklete binen iki kişi, polisin takip ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet otomobile çarptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:14
        Çaldıkları motosikletle otomobile çarptılar!
        Avcılar’da çaldıkları motosiklete binen iki kişi, polisin takip ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kırmızı ışıkta durmayan motosiklet otomobile çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i yaralandı.

        OTOMOBİLE ÇARPAN İKİ KİŞİ YOLA SAVRULDU

        DHA'nın haberine göre olay, geçen 30 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında Üniversite Mahallesi’ndeki Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, plakasız bir motosikleti görünce takibe başladı. Polisten kaçarken, kavşakta kırmızı ışıkta durmayan ve bir otomobile çarpan iki kişi yola savruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Motosikleti kullanan Caner Karayel ağır yaralanırken, arkasında oturan kişi de da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırdı. Karayel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Yapılan incelemede motosikletin Esenyurt'tan çalındığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

