Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, bugün yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

ALTUN'DAN ÇAMLICA CAMİ PAYLAŞIMI



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, "#BüyükÇamlıcaCamisi tarih, medeniyet ve kültür şehri İstanbul’un o muhteşem silüetinin yeni sembolü oldu. Osmanlı-Selçuklu mimari tarzının günümüz mimarisi ile bütünleştiği bu muazzam eserin avlusundan kubbesine her bir detayı özenli bir işçiliğin imzasını taşıyor. Hayırlı olsun!" dedi.



