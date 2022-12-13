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Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi Çanakkale Biga'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 12,12 kilometrede oluştuğu belirlendi

Son dakika: Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
AA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

VALİ AKTAŞ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ALMADIK

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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