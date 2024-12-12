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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu! Çanakkale deprem merkez üstü neresi, hangi illerden hissedildi? AFAD, Kandilli son depremler listesi

        Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu!

        Ege Denizi, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:22
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        AFAD, Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar tarafından hissedilen depremin merkez üssü Ege Denizi, Saros Körfezi olarak bildirildi. İşte, 12 Aralık Perşembe Çanakkale depremine dair detaylar...

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        ÇANAKKALE SALLANDI!

        Ege Denizi, Saros Körfezi'nde saat 14.34'te, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan paylaşıma göre deprem Çanakkele'nin Ecebat ilçesinde hissedildi.

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        ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.4 (Mw)

        Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)

        Tarih:2024-12-12

        Saat:14:34:51 TSİ

        Enlem:40.41778 N

        Boylam:26.23861 E

        Derinlik:25.5 km

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