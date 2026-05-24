Çanakkale’de yolcu otobüsü tarlaya devrildi, yaralılar var!
Çanakkale'de yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 09:29
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
OTOBÜS TARLAYA DEVRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre kaza; Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. Otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
