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SON DAKİKA! Çankırı'da yine deprem oldu! 14 Eylül Kandilli Rasathanesi Son depremler

Son dakika haberine göre; Çankırı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde deprem ile karşılaşan Çankırılı vatandaşlar ardından 4.7 ve 4.8 şiddetinde iki deprem daha yaşadı. İşte, 14 Eylül Kandilli Rasathanesi Son Depremler

çankırı deprem

Çankırı'da korkutan deprem... Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 21.09 itibarıyla 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte, Kandilli Rasathanesi 14 Eylül 2019 Son depremler listesi

ÇANKIRI'DA ÜST ÜSTE 4 DEPREM!

Saat 14.46'da merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çankırı'da bu sabah saat 09.00 sıralarında peş peşe iki deprem yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler, Ankara'da da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilerek olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bildirildi. Akşam saatlerinde Çerkeş'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ - 14EYLÜL SON DEPREMLER

2019.09.14 21:12:02 40.7595 32.9475 5.4 -.- 3.5 3.4 YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.09.14 21:08:43 40.7753 32.9558 6.8 -.- 4.1 4.2 YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.09.14 18:33:39 38.6767 44.8232 19.4 -.- 4.6 4.6 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.09.14 18:02:36 35.0283 27.9030 5.6 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.09.14 17:44:10 38.1760 41.0388 7.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.14 17:22:33 39.6208 26.4258 7.9 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.14 17:03:57 36.0848 35.9313 13.2 -.- 2.3 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.09.14 16:47:18 38.1105 37.8388 5.0 -.- 3.0 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2019.09.14 16:06:32 41.0353 43.8448 4.4 -.- 2.6 -.- IBISKOY-AKYAKA (KARS) İlksel
2019.09.14 15:57:03 38.1397 44.5038 28.1 -.- 2.8 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2019.09.14 15:49:13 39.1755 29.4442 3.8 -.- 2.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2019.09.14 15:02:12 39.6177 26.4200 5.5 -.- 3.1 3.1 AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.14 14:45:59 40.7510 32.9672 5.0 -.- 4.4 4.5 YALIOZU-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.09.14 14:08:07 40.7242 33.1705 6.7 -.- 2.3 -.- SUNURLU-KURSUNLU (CANKIRI) İlksel

 

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