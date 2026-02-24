Çatıya çıktığı sırada merdiven kırılınca 5 metreden düşüp öldü
Giriş: 24.02.2026 - 10:33 Güncelleme:
Bartın'da çatıya çıkarken merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düşen İskender Yücetaş (53), hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Kayadibikavlak köyünde meydana geldi. Çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek için arkadaşına yardım etmek isteyen Yücetaş, merdivenle çıkmak istediği sırada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Yücetaş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Yücetaş kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
