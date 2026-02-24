Canlı
        Son dakika: Çatıya çıktığı sırada merdiven kırılınca 5 metreden düşüp öldü

        Çatıya çıktığı sırada merdiven kırılınca 5 metreden düşüp öldü

        Bartın'da çatıya çıkarken merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düşen İskender Yücetaş, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:33
        5 metreden düşerek can verdi

        Bartın'da çatıya çıkarken merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düşen İskender Yücetaş (53), hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayadibikavlak köyünde meydana geldi. Çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek için arkadaşına yardım etmek isteyen Yücetaş, merdivenle çıkmak istediği sırada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Ağır yaralanan Yücetaş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Yücetaş kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #bartın
        #Son dakika haberler
