İstanbul’a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Toplantının ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU: DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ

Çavuşoğlu toplantıda, "Bugünkü görüşmemizde Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. Müttefiklerimizin güçlü dayanışma sergilemesini vurguladık. Terörizme karşı ayrım gözetmeden kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Londra'daki liderler toplantısına değinen Mevlüt Çavuşoğlu, "Gündemdeki konuları da ele aldık. NATO'yu 2020'li yıllara hazırlamak bakımından da önemli bir dönemeçtir. Türkiye ittifakın güneydoğusunda istikrarın sürmesi için kritik görevler üstlenmiştir, üstlenmeye de devam edecektir" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz' demek yetmez açık desteklerini bekliyoruz" dedi.

STOLTENBERG: ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK

Stoltenberg de konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. NATO ile Türkiye'nin ciddi dayanışması var. Türkiye güney sınırlarını korumaktadır. Türkiye son yıllarda askeri tesislere 5 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bunların içinde radar ve deniz kuvvetlerinin üstleri de bulunmakta. Bu NATO'nun Türkiye'yle nasıl bir dayanışma gösterdiğini ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"NATO ittifakından hiçbir üye Türkiye kadar Ortadoğu'nda şiddet ve saldırılara maruz kalmadı. Bu kadar mülteciye evsahipliği yapmak zorunda kalmadı" diyen Stoltenberg, "Devam eden harekatla ilgili endişelerimizi paylaştık. Bizim ortak düşmanımız var, DEAŞ. Birkaç yıl öncesine kadar belli bir bölgeyi kontrol altına almışlardı. Dayanışma içinde kazanım elde ettik. DEAŞ teröristlerinin bir kısmı da şu anda yakalanmış bulunuyor. Bunların kaçmasına müsaade etmemek lazım" diye konuştu.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan S-400 savunma sistemi Türkiye tarafından alındı. Türkiye'nin bu konuyla ilgili bazıları nedenleri olabilir ancak koordinasyon açısından ve müttefiklerin uçakları açısından sorun teşkil edebilecek uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. NATO, Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunun farkındadır. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak bizim görevimiz."

SORU-CEVAP

Stoltenberg: Kazanımları tehlikeye atmamamız lazım. Yerel güçleri eğiterek mücadeleyi sürdürebiliriz. Afganistan'da da bunu yapıyoruz ve Türkiye bu konuda lider oldu. Kuzey Suriye'de YPG'ye geldiğimizde, müttefiklerimiz arasında fikir birliği oluşmadı. Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ancak Kuzey Suriye'de NATO yok.

Çavuşoğlu: Hepsi PKK ile YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Hepsi Türkiye'nin endişesinin meşru ve haklı olduğunu söylüyor. O zaman mücadelemiz meşru hakkımız. Yükümlülüğümüz olmadığı halde bildirimde bulunduk ve hangi maddelerden kaynaklandığını açıkça ifade ettik. Sizin angajmanınız olabilir bu benim problemim değil. Bu sizin ikiyüzlülüğünüz. Türkiye müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir. NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir, Türkiye'yi koruma planı da onaylanmıştır. Daha sonra ABD'nin başını çektiği 8 ülke bunu haksız şekilde bloke etmiştir. Bu belgede YPG/PKK vardır. PKK ortak düşmanımız değil mi? Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. İnsani konularda hassasız. DEAŞ'lı teröristler güvenli bölgedeyse serbest bırakılmaları söz konusu değil.