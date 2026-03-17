Çaya uçan TIR'ın şoföründen acı haber!
Osmaniye'de, çaya uçan karton yüklü TIR'ın şoförü 54 yaşındaki Mustafa Canik hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor
Giriş: 17.03.2026 - 09:55
Osmaniye'de kaza, sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Osmaniye gişeleri mevkiinde meydana geldi.
TIR HAMUS ÇAYI'NA UÇTU
DHA'daki habere göre Gaziantep yönüne giden karton yüklü TIR, sürücüsü Mustafa Canik'in (54) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamus Çayı’na uçtu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Canik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Canik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
