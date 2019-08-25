Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Cebinden 16 toka çıktı! Tacizciyi mahalleli linç ediliyordu! - Haberler

Son dakika... Cebinden 16 toka çıktı! Tacizciyi mahalleli linç ediliyordu!

İHA

Adana’da kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 16 adet toka, sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi

çocuk tacizi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nden, iddiaya göre, Ü.Z. (63),2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti. Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi.

ÜZERİNDEN 4 METRE KABLO ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada H.C. gazetecilere, “Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi. Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azınlık cemaat vakıfları: Türkiye'de son 17 yılda hayal edemeyeceğimiz noktadayız
GÜNDEMAzınlık vakıfları: Türkiye ibadet özgürlüğü üzerinde ...
Üs bölgesi, yüzme havuzlu sosyal tesise dönüştürülüyor
GÜNDEMSınırın sıfır noktasında üs bölgesine yüzme havuzu
Son dakika: MSB: Dün 24 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMSB: PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi
Emine Bulut kimdir, neden öldü? İşte Emine Bulut'un görüntüleri
GÜNDEMEmine Bulut kimdir, neden öldü?
Son dakika... İstanbul Havalimanı yolunda akıl almaz kaza! - Haberler
GÜNDEMİstanbul Havalimanı yolunda kaza!
Son dakika... Bakan Selçuk'tan özel sınıf iddialarına yanıt! - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk: Okullarda soruşturma başlattık
Çiftliğine güneş enerjisi sistemi kuran üretici borçlu çıktı
GÜNDEMFazlasını bedava dağıttı, borçlu çıktı!
Sokakta bulunan silahlar faciaya neden oluyordu
GÜNDEMGerçek tüfeklerle hırsız polis oyunu
Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2019 - 2020 Tatil sisteminde değişiklik!
GÜNDEM2019 - 2020 Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan olarak bakın
GÜNDEMBakan Selçuk: Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X