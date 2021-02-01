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Son dakika: Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, bonservisi Everton'da bulunan Cenk Tosun'u kiraladığını resmen duyurdu! Siyah-beyazılar ayrıca Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı da renklerine bağladı

Son dakika: Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, İngiltere'nin EvertonEverton takımından eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cenk Tosun'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü EvertonEverton ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında 29 yaşındaki santrforun da pay sahibi olduğu belirtilerek, "Cenk Tosun'a 'Yuvana hoş geldin.' der, önümüzdeki dönemde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Cenk Tosun, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, Ocak 2018'de 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'aEverton'a transfer olmuştu. Cenk, İngiltere'de geçen sezonun ikinci yarısını CrystalCrystal Palace'taPalace'ta kiralık geçirmişti.

Milli futbolcu, İngiltere PremierPremier Lig'de 2 takım formasıyla toplamda 54 maça çıktı ve 10 kez fileleri havalandırdı.

BİLAL CEYLAN DA AÇIKLANDI!

Beşiktaş, Eskişehirspor'un genç sağ beki Bilal Ceylan'ı transfer ettiğini de resmen açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan’ın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"

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