        Son dakika: Cep telefonu çalmıştı... 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

        Cep telefonu çalmıştı... 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı!

        İstanbul'da alışveriş merkezlerinde müşterilerin cep telefonu ve çantalarını çalan şüpheli yakalandı. 39 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki S.E.'nin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:47
        28 yaşında 39 suç kaydı bulundu! Yakalandı
        İstanbul'da alışveriş merkezlerinde müşterilerin cep telefonu ve çantalarını çalan şüpheli yakalandı. 39 suç kaydı olduğu öğrenilen S.E.'nin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yaşanan cep telefonu ve çanta hırsızlıklarının ardından şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerin incelemelerinde alışveriş yaptıkları sırada mağdurların cep telefonlarının çalındığı görüntülere ulaşıldı.

        BİR ANLIK BOŞLUKTA MONTUN CEBİNDEN ALIYOR

        Görüntülerde mağdurun arkasında bir süre bekleyen şüphelinin, bir anlık boşluktan faydalanarak montun cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü.

        39 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli S.E., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan S.E.'nin 39 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        S.E.'nin 7 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında 6 cep telefonunun yanı sıra içinde para ziynet eşyalarının bulunduğu çantaları çaldığı belirtildi. Hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

