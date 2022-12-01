Müzik yayını 01.00'e kadar, havai fişek için sınırlama

Çevresel gürültünün kaynağında çözülmesi amacıyla hazırlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ni güncelledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüş ve katkılarıyla hazırlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde yer alan eğlence yerleriyle ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği, bu nedenle söz konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.

Mevcut yönetmelik kaldırılarak görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında getirilecek hükümler konusunda yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde taslak yönetmelik hazırlandı.

Yeni yönetmelik kapsamında "şehre özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere zaman ayarı, tarihi yapılara gürültü kalkanı, 81 ile gürültü haritası yapılması" konularında düzenlemeler yapıldı. Böylece şehre özel gürültü yönetimi uygulanacak.

İnsan ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatlerinin, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilmesi kararlaştırıldı.