Gaziantep’te bir kişi, evine gittiği cezaevinden arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Berat A., cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı.

TARTIŞMANIN SONUNDA BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.’yı bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.