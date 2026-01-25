Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu | Son dakika haberleri

        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu

        Gaziantep'te 22 yaşındaki Berat A., cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K.'nın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle M.H.K., Berat A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Berat A. hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:55 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:55
        Cezaevi arkadaşlarının kavgası kanlı bitti
        Gaziantep’te bir kişi, evine gittiği cezaevinden arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        CEZAEVİNDEN ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

        İHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Berat A., cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı.

        TARTIŞMANIN SONUNDA BIÇAKLADI

        İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.’yı bıçakladı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Berat A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Eyüpsultan'da gecekondu yangını: 1 ölü ,1 yaralı

        Eyüpsultan'da bir gecekonduda başlayan yangın bitişik nizam bir diğer gecekonduya da sıçradı. Hızla büyüyen yangında gecekondudan çıkamayan bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen yaşlı bir kadına olay yerinde tedavi yapıldı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
