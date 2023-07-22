CHP Belediye Başkanları Toplantısı başladı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve yerel seçimlerin masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantı sızmış ve tartışma konusu olmuştu

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

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İMAMOĞLU TOPLANTISI SIZMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında internet ortamında görüntülü toplantı yapılmış, bu toplantı tartışma yaratmıştı.

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Toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Kılıçdaroğlu’nun bir dönem A takımında yer alan Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel gibi isimler yer aldı.

İmamoğlu daha sonra toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız" açıklaması yapmıştı.

Habertürk yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmem. Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" demişti.