CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını söyleyen Günaydın, "Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim etti. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.