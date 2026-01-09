Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika: CHP'li başkanlar izinsiz yurt dışı tatiline gidemeyecek

        CHP'li başkanlar izinsiz yurt dışı tatiline gidemeyecek

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tüm belediye başkanlarına gönderdiği yazıda, belediye başkanlarından yurt dışı tatillerini Genel Merkez'e bildirmelerini istedi. Zeybek, onay almadan planlama yapılmamasını istedi

        Giriş: 09.01.2026 - 10:41 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:41
        Sesli Dinle
        CHP'li belediye başkanları artık yurt dışı tatillerinden önce genel merkeze bilgi verecek, genel merkezin onayı olmadan yurt dışı tatiline gidemeyecek.

        İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Buca'da çalışanların maaşları ve çöp krizi tartışmaları sürerken yılbaşı tatili için Tayland'ın ünlü Phuket adasına gitmesi büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi hareket geçti.

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tüm belediye başkanlarına yurt dışı programları öncesinde mutlaka Yerel Yönetimler Başkanlığı'na bilgi vermeleri ve genel merkezden onaya almadan herhangi bir yurt dışı planlaması yapmamalarını istedi.

        PERSONELİNE MAAŞ VEREMEYEN, GREV BULUNAN BELEDİYELER BAŞVURMAYACAK

        Zeybek ayrıca, iş yavaşlatma, grev gibi düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamalarını da istedi. Buna göre yurt dışı ziyaret izin başvurularında belediyelerin, çalışanlarına herhangi bir borcun bulunmamasına kıstas olacak.

        AİLE BİREYLERİNİN MASRAFLARI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDENMEYECEK

        Yazıda belediye başkanlarının yurt dışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması talimatı verildi.

