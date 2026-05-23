Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından ortak açıklama | Son dakika haberleri

        CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından ortak açıklama

        CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li belediye başkanlarından ortak açıklama

        CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı yapıldı. İstinafın CHP Kurultayı'na ilişkin kararının ardından yaşananları değerlendirecek büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

        ANKA'da yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

        Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarete katılamaması sebebiyle bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen belediye başkanlarının toplantısı saat 10.15 itibarıyla başladı.

        REKLAM

        Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer katıldı.

        Süreci değerlendirecek büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

        ORTAK AÇIKLAMA

        CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. "Mutlak Butlan" kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.

        Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız.

        Gelinen aşamada;

        Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde

        toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz.

        Saygılarımızla...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Umut Altaş ABD'de böyle yakalandı

        Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?