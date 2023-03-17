DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KKTC'li voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım, hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak. Ailelere şunu da söyledim; 'Acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız.' Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu, Esenboğa Hava Limanı'nda basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da 65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in yapımında deniz kumu ve çakıl kullanıldığını söyleyerek, "Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı. 'Şampiyon Melekler Takımı' o molozların altında hayatlarını kaybettiler, öldüler. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok" diye konuştu.

CHP lideri, "Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Onlarla da ayrıca görüşeceğim. Bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki; bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Sevgili halkım, bizler babası ölene 'yetim' deriz. Annesi ölene 'öksüz' deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Sevgi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların, o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür. Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON MELEKLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Çocuklarını kaybeden ailelere söz verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım, hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak. Ailelere şunu da söyledim; 'Acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız.' Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek. Sevgili halkım, gelelim Türkiye'ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 bin insanın canını aldı. 'yüzyılın felaketi' dediler. Dün de 'yüzyılın seli' demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma verdiler, bu formayı yatağımın yanına koyacağım o melekleri unutmamak için. 'Şampiyon Melekleri' unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım. Emine Şen Yaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma."