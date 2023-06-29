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Haberler Gündem Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayarak "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
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DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-Kerim yakılması eylemini kınadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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