Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla, elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

Sosyal medyadan açıklayan Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022