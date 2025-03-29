Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası CHP, Maltepe'de miting düzenliyor.

CHP, Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de miting düzenliyor. Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun eşi, çocukları, annesi ve babası katılanları selamladı. Daha sonra Dilek İmamoğlu vatandaşlara seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak. Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim." dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İmamoğlu için imza kampanyası başlatıldı. 'İmamoğlu'na özgürlük' kampanyasına ilk imzalar Maltepe Mitingi'nde atıldı. CHP'nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek. Kampanyada 27 milyon imza hedefleniyor.

HANGİ PARTİLER KATILIYOR

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Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” dedi. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’de buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.

İMAMOĞLU'NDAN MALTEPE MİTİNGİNE MESAJ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitingi için gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mesajında şunları kaydetti: "Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardında haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Her şeyi kendisi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor. 3 günde 26 milyar dolar uçup gitti. Hiç utanmadan bunun sorumluluğunu da protesto halkını kullanan halkımıza yüklüyorlar. Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten kaçan hamlesiyle kendisini sevenleri utandırıyor. İstiklal Marşımızda dendiği gibi enginlere sığmadınız taştınız, sizinle, hepinizle gurur duyuyorum. Şimdi çok büyük, çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Zorbalığa, zalimliğe boyun eğmeyeceğiz."

İMAMOĞLU YAPAY ZEKAYLA MALTEPE'DE İmamoğlu'nun yapay zekayla oluşturulan videosu Maltepe'de mitingde yayınlandı. Videoda İmamoğlu şunları söyledi: "Şu an Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. Resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum. "MİLLET DEVLETİN SAHİBİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR" Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta tüm muhalefetle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Ben bir makam değil uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım. Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür."

YAVAŞ: GENÇLERİMİZ SUSTURULMAK İSTENİYOR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe'de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Farklı düşünebiliriz ama vatan sevgisinde biriz. Bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz bu toprağın hamuruyuz ve bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Vicdanlar sızlıyor, adaletin terazisi bozulmuş. Bugün burada haksızlıklara, hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık. Burada toplanan yüzbinler olarak selam olsun Ekrem Başkan'a. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan kardeşimiz, hukuksuzca, kuralsızca susturulmak isteniyor. Bu bir kişinin davası değil, adalet davası. Biz susmayacağız. "GENÇLERİN YANIBAŞINDA OLACAĞIZ" Bu ülkede artık güneş doğarken umut olmuyor, insanlarımız geçim derdine uyanıyor. Bir emekli ay sonunu nasıl getireceğini hesaplayamıyor artık. Gençlerimiz 'Başka bir ülkede yaşamak istiyoruz' diyor. Ekrem Başkan'a yapılan hukuksuzluk sonrası ilk olarak gençler sokağa çıktı. Hepimiz o gençlik köprüsünden geçtik. Yeri geldi meydanlara indik. Elimizde Türk Bayraklarıyla memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Bizim de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tü. Anayasal ve demokratik taleplerini medenice kullanan kardeşlerimi selamlıyorum, doğru olanı yapıyorsunuz. Bu mücadelenizde yanı başınızda olacağız. Haksızlık, hukuksuzluk karşısında insan olmanın, vicdanlı olmanın gereğini yerine getiren bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Bu memleketin tüm evlatlarıyla gurur duyuyoruz.

REKLAM "GENÇLİK SUSMAZ" İşçi, çiftçi, esnaf; hepsinin tek bir çığlığı var; 'Yetti artık' diyorlar. Çünkü hukuk yok. Bu ülkede adalet yerle bir olursa yatırımcı da genç de umut da kaçar. Eğer hukuk değişiyorsa, bir belediye başkanı yargısız infaza uğruyorsa, gençler tutuklanıyorsa; ne döviz kuru durur, ne esnaf ayakta kalır. Hukuk çökerse ekonomi de çöker. Elbette bu düzen değişecek. Bu ülkenin bir umudu var. Bu umut gençlerimizdir. Gençlerimiz susturulmak isteniyor. O gençler tutuklanıyor. Aslında istedikleri şey, bir neslin özgürlük talepleridir. Gençlik susmaz, gençlik bir fikirdir, ışıktır. "MUHALEFETİN AYRI AYRI KALMA LÜKSÜ YOK" Artık bu ülke bir kişinin, bir zümrenin değil; 85 milyonun evi olmalıdır. CHP olarak, tüm muhalefet olarak o sandık gelecek. Kendisini muhalif hisseden kesimlerin, ayrı ayrı kalma lüksü olmamaktadır. Ya hep beraber olacağız, ya hep beraber kaybedeceğiz. Silivri kapatılsın. Cezaeviyle değil, cezaevlerinin kapatılmasıyla övünmeliyiz artık. Başta Ekrem Başkan olmak üzere, tüm tutuklu seçilmişlerin, gençlerle birlikte serbest kalmasını talep ediyoruz."