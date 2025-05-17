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        CHP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:11
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        CHP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yapacak
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonal, konsey toplantısı da dahil bir dizi toplantısını, 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

        Toplantılar, 21 Mayıs'ta Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Toplantısı ile başlayacak. 2 gün devam edecek oturumlarda, "kadın emeği", "kadının sosyal demokrasideki görevi", "kadın hakları" ve "kadına yönelik şiddetle mücadele" konuları ele alınacak.

        23 Mayıs'ta ise "Birlikte, Hak Ettiğimiz Dünya İçin Değerler ve Dayanışma Odaklı Küresel Bir Vizyon" başlığıyla, Eşitlik Komitesi, Etik Komitesi, Finans ve Yönetim Komitesinin toplantıları yapılacak.

        ÖZEL, KONSEY TOPLANTISININ AÇILIŞINDA KONUŞACAK

        Toplantılar, 24 ve 25 Mayıs'taki Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı ile sürecek.

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        Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı ve ev sahibi ünvanıyla toplantının açılışında davetlilere hitap edecek CHP Genel Başkanı Özel'in, başta Gazze'de yaşananlar olmak üzere dış politikaya yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Toplantı, diğer konuşmalar ve panellerle devam edecek.

        GAZZE'DE YAŞANANLAR İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

        CHP'nin ev sahipliğindeki toplantılarda, sosyal demokrasi, ırkçılığın ve sağ popülizmin yükselişi ile bunlara karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak. Ayrıca Gazze'de yaşanan olaylar kınanarak, önlenmesine yönelik daha aktif çaba gösterilmesi için görüş alışverişinde bulunulacak.

        Konsey Toplantısı, "Dijital Dünyada Demokrasiyi Güvence Altına Almak" isimli oturumla devam edecek. Ardından "Pena Gomez Ödülleri" takdim edilecek ve üyeler onuruna yemek verilecek.

        Kapanış gününde, oturumlarda elde edilen çıktılar, konsey üyeleriyle paylaşılacak.

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