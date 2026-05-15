Çiğköfte 28 öğrenciyi hastanelik etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten alınan indirimli çiğ köfteyi yiyen öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Olay sonrası çok sayıda ambulans okula sevk edildi. 28 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'da korkutan olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre dışarıdaki bir markette uygulanan indirimden alınan çiğ köfteyi okulun 5/D sınıfında eğitim gören öğrenciler tüketti.
MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ
Çiğ köfteyi yedikten kısa süre sonra 28 öğrenci kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine okula çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
ÖĞRENCİLER ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ
Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
MARKETTE İNCELEME YAPILDI
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hastaneye giderek öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI
Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin tükettiği çiğ köftenin satıldığı markette inceleme yapan ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.