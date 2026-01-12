Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Ocak 2026! Sayısal Loto sonucu sorgulama

        12 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile devam etti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilmektedir. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 12 Ocak 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        12 OCAK 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        6 - 31 - 38 - 51 - 66 - 68

        JOKER 88 + SÜPERSTAR 64

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        REKLAM

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eşini darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda