Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının derinleşmesi üzerine Çarşamba günü ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34′ten yüzde 84'e çıkaracağını duyurdu.

Çin hükümetinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in karşı önlemleri 10 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD'DEN JET YANIT

Çin'in tarifesine yönelik jet açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" dedi.

Bessent Vietnam'ın bugün tarifeler hakkında müzakere için görüşmeye geleceğini, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de görüşmek istediğini aktardı.

TRUMP'IN YÜZDE 104'LÜK TARİFE KARARI

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.