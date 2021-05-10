Çin'den tepki: Bizi kıskanıyorlar! 0:00 / 0:00

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Çin'in Global Times gazetesinde yer alan haberde, Çin'in uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkarak dünyaya düşen roketine ilişkin haberlere tepki gösterildi.

Çin Uzay İstasyonu'nun 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin 9 Mayıs sabahı Maldivler yakınında bir yere düştüğü duyurulmuştu.

Global Times gazetesinde yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Çin'in uzay alanındaki gelişmelerini kıskandığı belirtilerek, "ABD'li yetkililerin Çin'in uzay teknolojisi alanındaki hızlı gelişimini kıskandığı" ifadelerine yer verildi.

ABD medyasında yer alan haberler eleştirilirken, "Aldatmacaları ve karalamaları boşunaydı” ifadeleri kullanıldı.

ABD'li bilim insanları, NASA'nın roket parçalarının düşmesinin "tehlikeli" olacağı yönündeki açıklamalarıyla endişe yarattıklarını ve "vicdanlarına aykırı" davrandıkları belirtildi.

ABD medyasının enkazın nasıl "kontrolden çıktığını" ve sanki yoğun nüfuslu bölgelere düşecekmiş gibi haberlerle 'utanmaz ve aldatıcı' haberler yaptığı ifade edildi.

Haberde Çin'in sorumsuz davrandığı iddiaları reddedilirken, SpaceX roketinin parçasının martta Washington eyaletinde bir çiftliğe düştüğü de hatırlatıldı.