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Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

Afetten feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki 12 bin binanın yarısı yıkıldı veya ağır hasar aldı. İlçede çekilen fotoğralar da dehşete düşürdü

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AA
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı.
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    İçişleri Bakanlığınca depremler nedeniyle koordinatör olarak Doğanşehir'e görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, ilk depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gerekli araç gereçle ilçeye gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

     
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    İkinci depremi Doğanşehir'de yaşadıklarını belirten Şimşek, "İlk günden beri vatandaşımızın iaşesi ve barınması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta çadır dağıttık vatandaşlarımıza.
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    Tabi yine gıdalarını verdik. Akabinde de vatandaşlarımız için bir konteyner kent oluşturduk. Şu ana kadar yaklaşık 100 konteyner yerleşmiş oldu. Yaklaşık 200 ailemiz de burada barınıyor." diye konuştu.
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    Şimşek, amaçlarının oluşturulan konteyner kenti daha da büyütmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    "Amacımız bu alanı, her yönüyle bütün imkanları ile bir konteyner kent haline getirmek. Şu ana kadar banyo ihtiyacı karşılandı. Lavabo ve tuvalet ihtiyaçları karşılandı. Mescit, sosyal market ve kütüphane de yarın itibarıyla kurulmuş olacak. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Hedefimiz bu alanda 500 konteyner kurmak."
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    "YENİ YERİMİZİ DE BELİRLEDİK"

    İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

    "Burası depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi. Şu ana kadar 12 bin bina hasar tespit çalışması çerçevesinde incelendi. 6 bin ya yıkılmış ya da ağır hasarlı bina var. Amacımız öncelikle vatandaşlarımızı çadır kentten önce konteyner kente taşımak, akabinde de yeni evlerine kavuşturmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanlarımız geçtiğimiz günlerde buradaydı. İnşallah şehir merkezi için yeni yerimizi de belirledik, mart ayından itibaren yeni yer çalışmaları ve inşaatları başlamış olacak."
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

    "VATANDAŞLARIMIZ GENELDE EVİNİ TERK ETME NİYETİNDE"

    Depremden etkilenen köylerde de kalıcı konaklamaya yönelik konteyner kentler oluşturulabileceğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

    "Özelikle Erkenek ve Kurucaova'da da konteyner kentler yapılabilir ama önce burayı tamamlamayı düşünüyoruz. Burayı bitirdikten sonra ihtiyaç olması halinde başka konteyner kentler de kurmayı planlıyoruz, köydeki vatandaşlarımız genelde evini terk etmeme niyetindeler. Talep halinde ikinci ya da üçüncü konteyner kentleri düşünebiliriz."
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı
  • Son dakika: Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

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