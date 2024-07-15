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        Son dakika haberi Copa America'da şampiyon Arjantin!

        Normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Copa America finalinin uzatma bölümünde, rakibi Kolombiya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, 16. şampiyonluğunu kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 07:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 07:36
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        Copa America'da şampiyon Arjantin!
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        Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvanın finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya karşı karşıya geldi.

        Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

        İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.

        LAUTARO MARTINEZ KUPAYI GETİRDİ

        Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

        Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.

        ARJANTİN, 16. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

        Tangocular, Copa America'da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'in ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.

        SAKATLANAN LİONEL MESSİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

        Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu.

        Lionel Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.

        KARŞILAŞMA 1 SAAT 23 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

        2024 Kupa Amerika finali, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı.

        Karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirildi.

        Müsabakanın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı.

        ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.

        SHAKIRA, KONSER VERDİ

        Kupa Amerika finalinin devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verdi.

        Kolombiyalı sanatçı, saha ortasına kurulan platformda verdiği konserde şarkılarını seslendirdi.

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        #Copa America Final
        #son dakika
        #Kolombiya
        #Arjantin
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