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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını, Üsküdar'daki Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz öncesi camide dezenfekte çalışması yapılırken Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü

koronavirüs Türkiye
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti.

BAZI KORUMALARI DA ELDİVEN TAKTI

DHA'da yer alan habere göre Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu dikkat çekti.

Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

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