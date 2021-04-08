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Son dakika haberler... Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın!

Çorum'da göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. Feci olayda alevler 5 saatte söndürüldü. Yangında sazlık alanda büyük zarar oluştu. Kuş Cenneti'nde bazı canlılar da ölürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor

YANIYOR! Son dakika: Çorum'da kuş cennetinde yangın! - Haberler
Çorum'da kuş cennetinde yangın!
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DHA

Yangın, öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen nedenle çıktı.

DHA'nın haberine göre, bölgede yaşayan vatandaşlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle yayıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü. Olayda sazlık alanda büyük zarar oluştu. Kuş Cenneti'nde bazı canlılar da ölürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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