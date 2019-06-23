AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta kullandı.

Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teşekkür ediyorum oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimiz yaptık inşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek beş yıl için İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbulluların vereceği kararın başımız gözümüz üstünde yeri var. 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk projelerimiz vaatlerimiz anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenlerimizin onlar kararını bugün vermiş olacak. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat rabbim İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu etsin. Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan da kırgınlıklar olabilir. Bugün kırgınlıkları bırakmak ve geleceğe odaklanmak zamanı. Bilerek bilmeyerek bir yanlışlık, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun. Kampanyada görev alan, gönüllü katılan Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ak Parti İstanbul başkanlığında seçimi takip edeceğiz"