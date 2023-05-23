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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Sığınmacılar 2 yıl içinde... - Haberler
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Hatay'da: Siyaset kumpas kurmak değil

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da "Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Sert sözler söylenebilir buna saygı duyarım. Ama siyaset iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi sahtekarlardan korusun" dedi. Sığınmacıların en geç 2 yıl içinde ülkelerine geri gönderileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bölgenin üretim üssü haline getirileceğini de sözlerine ekledi

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Sığınmacılar 2 yıl içinde... - Haberler
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da "Sahte videolar hazırladılar. Dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ifade etti. Allah'a sığınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da depremzedelere seslendi.

Kılıçdaroğlu depremzedelere verilecekler evler hakkında, "Sözleşmeler yapılmış vaziyette, hiç kimse endişe etmesin. Bölgenin Adıyaman'dan başlayarak depreme maruz kalan bölgelerde yeni bir üretim üssü olması için çaba harcayacağım. Bu bölgede istihdam yaratacağız. Yaralar sarıldıktan sonra bu bölge Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük üretim merkezi haline dönecek" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SIĞINMACI DEPOSU YAPMAYACAĞIZ"

Sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Büyük şikayet var. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var. Sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesini sağlayan projemiz hazır. En geç 2 yıl içerisinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz" diye konuştu. "Bu konuda siyasi partilerin liderleri olarak anlaştık" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "İlkelere uyacağız ve sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz. Türkiye'yi sığınmacı deposu yapmayacağız. Suriye ile barışı sağlayacağız. Türkiye'yi bölgenin en büyük üretim üssü yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A SIĞINIYORUM"

"Terörü her yerde insanlık suçu olarak ifade ettim" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim teröristlerle yan yana duruyorsa Allah bin belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Sert sözler söylenebilir buna saygı duyarım. Ama siyaset iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlardan Cumhurbaşkanı olmaz. Düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Sahte videolar hazırladılar. Dün televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ifade etti. Allah'a sığınıyorum. Her yerde her ortamda bütün vatandaşlarımı kucakladım. Her türlü saldırıya maruz kaldım, linçlere maruz kaldım ama bu güzel ülkenin insanlarını kucakladım. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, 85 milyonu kucaklayacağım. Rakibimiz ile ilgili eleştiri yaparız ama kumpas kurmayız. Olmayan olayları olmuş gibi göstermeyiz. Çünkü biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaktan yoksun insanların devletin tepesinde işi yoktur."

Hububat fiyatlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Neden açıklamıyorsunuz? Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Seçim sonu değil, şimdiden açıklayın" diye seslendi.

ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ: SÖZ VERİYORUM

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde şarkıcı Suavi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen tüm vatandaşların acılarının aynı zamanda kendi acısı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra bütün bölgeleri gezdiğini, bütün illere gittiğini, çadır kentleri ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık yapmadım. Herkesin acısını paylaşmak, herkesin yüreğine dokunmak benim görevlerimden birisiydi. Bunu yapmak istedim, bundan sonra da yapacağım. Hiç endişe etmeyin inşallah göreceksiniz, güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Acılarınızı biliyorum. Bu acı sadece benim değil, bütün Türkiye'nin ortak acısı ve bu acıları paylaştık. İnşallah sevinçli, inşallah mutlu günlerimiz de olacak. Evlatlarınızla güzel evlerde oturacaksınız. Bunun da sözünü veriyorum. Defalarca söyledim. Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz. Evlerinizde huzur içinde yaşayacaksınız. Bundan en ufak bir endişe duymayın."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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