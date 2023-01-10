Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kaptan bir gemiyi batırır

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını işaret ederek, "6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congressium'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözleri üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmış, milletimizin teveccühüyle ipi göğüslemiştik. Şurada seçime kaldı 4-5 ay karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Ha bire toplanıp duruyorlar. Millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da hayırlı bir yarış başlasın. Herkes aday beklerken, masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişi yöneteceği kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyor. Parlamenter sistem derken, dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem inşa ettiler" dedi.

"Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az 2 kişiden 1'inin oyunu almak gerekiyor" diyen Erdoğan, "Bunların seçtiği Cumhurbaşkanı, 2 kişiden 1'ine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. İki kavram çok önemli; güven ve istikrar. Kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birisini millet niye Cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi kayyum yönetecek. Bir davula 6 tokmak birden inecek. Bu modeldeki Cumhurbaşkanı'nın Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi olabilmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanı'nı yönetecek 6 kişinin peşine düşmüş. Bu millet bu oyunu bozar" dedi.