Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İnsanların soyları üzerinden üstünlük yarışına girdiği bir dönemde 'beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin de beyaz deriliye bir üstünlüğü yoktur' diyerek bize eşitliği öğretmiştir. Hepimizin Ümmet-i Muhammed'in tüm fertlerinin onun yaşantısından alması gereken dersler bulunuyor.

"ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Bu ülkenin gençleri sağcı-solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır. Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Bu ülke 18 yıl boyunca ezana hasret bırakıldı. Şimdi yeniden bu hortlatılıyor, yeniden gündeme getiriliyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek.

Milletimizin desteği ve dayanışmasıyla çok önemli başarılara imza attık. Daha özgür ve daha ileri bir Türkiye'ye kavuştuğumuzu görüyoruz. 2002'nin Türkiye'si ile 2018'in Türkiye'sini karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Asıl görevimiz şimdi başlıyor. Şayet geleceğe serptiğimiz tohumları layıkıyla yetiştiremezsek verdiğimiz emeklerin tamamı boşa gidecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERDAŞ'IN ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanlığımızın siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Diyanet camiamızı üzecek milletimizle Diyanet mensuplarının arasını açacak tartışmaların hiç kimseye faydası olmadığını düşünüyorum."

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