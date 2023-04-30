Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da: 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da: 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da: 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde konuştu. Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak" dedi. "Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor" diyen Erdoğan, "Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine tepki gösteren Erdoğan, "Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız" diye konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesine ilişkin de "Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahibi. Onlarla görüştüm. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık' dedim. O gün başbakanım, hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez" diye karşılık verdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da: 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara mitinginde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Her müsaademizde yanımızda olan Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİM BUNLARI SİYASİ MEVTA YAPACAK"

4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

"ANKARA DİMDİK AYAKTA DURDU"

Biz ilhamımızı tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen bu şehirden aldık. Ankara Milli Mücadele'de düşman topları sesleri buradan duyulurken asla diz çökmedi. Ankara safını milli iradeden yanını belirledi. Ne vesayete ne darbeye teslim oldu. 15 Temmuz'da Ankara dimdik ayakta durdu.

Bu FETÖ, avenesi kimlerle beraber, bay bay Kemal'le beraber. Başka kim var; İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı şimdi HDP'yi de aldılar. Sonra Ankara, İstanbul belediye başkanlarını aldılar. 6'ydı, 7'li oldu, 9'lu oldu. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

Ankara şimdi yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak isteyenler var; FETÖ'nün katillerini cezaevinden çıkarıp aranıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.

"BAY BAY KEMAL, SEN TALİMATİ NEREDEN ALIYORSUN; KANDİL'DEN"

Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, bebecanı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum.

Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri bay bay Kemal için oy dileniyor.

"OLMAYAN BİR ŞEY VAADEDİLMEZ"

Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor bay bay Kemal; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?

Ülkeye ve millete hizmet etmek bir gönül işidir, nasip işidir, aşk işidir. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu aşkla hareket ettik. Bu adamın bir referansı var mı yalandan başka. SSK'nın genel müdürü oldu, SSK'yı batırdı. Çok heyecanlanmış kendini Maliye Bakanı ilan etti. Gelebildiği tek yer memurluktu. Buna bu hesabı verelim. Yanına oy alabilmek için her birine birer Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ederek, hepsine rüşvet vererek onların oylarını almak. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?

"5 ANKARA KEÇİSİ VERİN, KAYBEDERLER"

Karşımızda bambaşka manzara var. Referansı olmayanlar akıllarına ne gelirse üfürüyor. Bu kadar seçime girdi, hangisinden netice aldı? Ankara'ya iyi günler diyor, 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı yapacaksınız? İstanbul'u, İzmir'i sel aldı götürdü, ne yaptınız? İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Biz Haliç'i kurtardık, bunlar rezil etti. 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Güç bela iki elleriyle kalp yapmayı becerir.

Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahibi. Onlarla görüştüm. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık' dedim. O gün başbakanım, hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç, bu işi. Takmış TEKNOFEST'e onunla ilgili konuşuyor. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. TEKNOFEST'i, İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar.

Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesi yaşadığı günlere dönmek istemez. Emekli, işçi, memurun maaşını alıp almayacağını yaşamak istemez. CHP yönetiminde memurların maaş almadığı dönemleri hatırlıyor muyuz? Saf saf Savaş Ay'ın programında oturursun köşede.

Bir SSK'yı idare edemeyen bu zavallıya bu ülke teslim edilebilir mi? Sağlıkta bizim neler yaptığımızı biliyorsunuz. Ankara'da Etlik, Bilkent bunun tüm dediklerine yeter artar. Buralara bir başarı ortaya koyarak geldik. Türkiye'nin genelinde şu anda 20 şehir hastanemiz var. Eğitim-araştırma hastanemizin olmadığı ilimiz yok. Bunu eğitimde başardık, 76 üniversiteyle başladık ama şimdi 208 üniversitemiz var. Bunlar neyi neyle yapacaklar, yapamazlar. Derdi olmayandan bir şey olmaz.

81 vilayeti gibi Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın da hangi ihmalleri yaşadığını biliyorsunuz. Ankara'mızı kalkındırmak, güzelleştirmek için çalıştık. Ankara'ya 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şimdi yurdu demir ağlarla biz örüyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme
GÜNDEM Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme
Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken hayatını kaybetti - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Balık ve kuşlara ekmek atmaya giderken canından oldu
Freni boşalan TIR'ını onarırken altında kaldı
GÜNDEM Freni boşalan TIR'ını onarırken altında kaldı
Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
GÜNDEM Amonyak gazı patladı! Yaralılar var
Anne ile oğlunu soba ayırdı
GÜNDEM Anne ile oğlunu soba ayırdı
SON DAKİKA: Millet İttifakı İzmir Mitingi başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Millet İttifakı İzmir Mitingi başladı
Pencereden kavgayı izlerken başından vuruldu - Güncel haberler
GÜNDEM Kavgayı izlerken başından vuruldu
Son dakika: Yurtdışında 376 bin 940 oy verildi
GÜNDEM Yurtdışında 376 bin 940 oy verildi
Son dakika: Seçim günü okul kantinleri açık olacak
GÜNDEM Seçim günü okul kantinleri açık olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.