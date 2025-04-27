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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenazesine katıldı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenazesine katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:43
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        Arapça öğretmeni için son görev
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciliği döneminde Arapça öğretmeni olan Ahmet Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Erdoğan mesajında, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman beyefendiyi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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