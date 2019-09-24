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HaberlerDünya

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

HABERTURK.COM

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor

son dakika

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Genel kurul  toplantısının dünya ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok sorun ve sancıyla yüzyüze. Medeniyetimizin büyük alimi Hz. Mevlana adaleti, hakları ve ödevleri gerektiği gibi paylaştırarak, herkese hakkını vermek olarak ifade ediyor. Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır.

"SİZİN HUZURUNUZDA TEKRAR EDİYORUM: DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Oysa bugün uluslararası camia geleceği tehdit eden terör, açlık, sefalet gibi sorunlara kalıcı sorunlara çözüm üretme kabiliyetini giderek yitiriyor. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli eğitim gibi çok taraflı çabaların belirlenmesi elbette isabetlidir. Asıl önemli olan hep birlikte neler yapabileceğimizdir. Dünyanın şanslı bir azınlığı dijital teknolojiyi, obeziteyi tartışırken 1 milyara yakın insanın açlık sınırında yaşıyor olması çok acıdır. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin, sınırlı sayıda ülkeye bırakılamayacağını söylüyoruz. Sizlerin huzurunda tekrar ediyorum, dünya beşten büyüktür.

"NÜKLEER SİLAH YA HERKES İÇİN YASAK YA DA HERKES İÇİN SERBEST OLMALIDIR"

Dünya genel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüzedir. Nükleer silahların, kitle imha silahların her krizde ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Gelin bu sorunu adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım. Dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden öldüğü, küresel ısınmanın dünyanın geleceğini tehdit ettiği günümüzde bu soruna sessiz kalamayız. Güvenlik Konseyi'nde adalete ilişkin köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz. Türkiye dünyayı kucaklayan sorunlara acil sorunlar bulmak için çabalayan bir ülkedir.

"DEAŞ'A KARŞI İLK CİDDİ DARBEYİ VURAN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Suriye bugün insanlığın vicdanını yaralayan, küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelen bir coğrafya durumudur. 2011'den beri yaşanan kriz, rejim ve terör örgütleriyle onları cesaretlendirilen güçler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. 1 milyon insanın öldürülmesine yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ tehdidinden en çok zarar gören ülkedir. Bu örgüt çeşitli şehirlerimizde gerçekleştirdiği, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği doğrudan kalbimize saldırmıştır. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir.

"ÜLKEMİZDE DOĞAN SURİYELİ ÇOCUKLAR 500 BİNE YAKLAŞMIŞTIR"

Bugün Türkiye milli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesidir. Çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'de Amerika'da 29 eyaletin tek tek nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Şu an New York'un nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. 40 milyar dolar harcama yaptık. AB'den şu ana kadar bize gelen destek 3 milyar Avro'dur. Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın altındadır. Ülkemiz topraklarında Suriyeli çocuk sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara eğitim, sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı sağlıyoruz.

"SURİYE'DE KALICI SİYASİ ÇÖZÜM TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TESİS EDECEK"

Özellikle Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynısı sizin başınıza da gelebilir. Bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizde boğulmaktan kurtardık. Buna rağmen diğer bölgelerden gelenlerle birlikte bugün Türkiye'de 5 milyon mazlumu topraklarında barındıran bir ülke durumundadır. Bu çalışmalarımızda malesef tek başımıza bırakıldık. Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. Önümüzde üç önemli husus vardır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli şekilde çalıştırılmalıdır. Geçtiğimiz hafta başında Rusya ve İran'la birlikte aldığımız kararla çok önemli bir başarıya imza attık. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilecektir.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜ YOK"

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya tahammülü yoktur. Tüm ülkelerin Türkiye'nin çabalarına destek vermesini bekliyoruz. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta 30 km. derinliğinde 480 km. uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek. Burada 2 milyon Suriyelinin istihdamını sağlamak hedefimizdir. Güvenli bölgeye rahatlıkla 1-2 milyon arasında mülteciyi yerleştirme şansına sahiptir. Burada hep birlikte elele vermek suretiyle güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirmeliyiz. Bunu tek başına Türkiye kaldıramaz.

"RUM TARAFININ UZLAŞMAZ TAVRI KIBRIS'TA ÇÖZÜMÜ ENGELLEMİŞTİR"

Bu konuda Türkiye'de gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Lübnan, Irak ve Ürdün'ün katılımıyla bir uluslararası konferans planlıyorzu. Aralık'ta Cenevre'de gerçekleştirilecek olan Küresel Mülteci Forumu'nun başarısına önem veriyoruz. BM Genel Kurul salonundan tüm dünyaya inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum. Akdeniz havzası, Suriye krizinin tetiklediği göçmenlerin yanında da daha başka sorunlarla da karşı karşıyayız. Kıbrıs meselesi 50 yıldan uzun süren müzakerelere rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tavırlarıyla çözüme kavuşamamıştır.

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